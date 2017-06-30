Барнаул, 30 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. С аномальной жарой на Алтае участились чрезвычайные происшествия на водных объектах. Об очередной трагедии, произошедшей накануне на реке Чумыш (Залесовский район) сообщает сегодня, 30 июня, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Отдых у воды. Алтайский край

По предварительным данным, 7-летняя девочка отдыхая с семьей на неорганизованном пляже, во время купания резко ушла под воду. Действия родителей по поиску дочери в воде оказались безрезультатны, но днем 29 июня ее тело было найдено.

По данным следственных органов, всего с начала купального сезона-2017 в регионе утонули пятеро детей, а в 2016 году на водоемах погибли 10 несовершеннолетих.

«Зачастую причинами произошедших случаев с несовершеннолетними на воде является пренебрежение правилами поведения на водных объектах, совершение заведомо опасных действий (к примеру, прохождение реки вброд при сильном течении, неумение плавать, купание в не отведенных для этого местах)», — отмечалось в ходе состоявшегося накануне заседания консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна трагедия едва не случилась в Каменском районе на озере Рица. Навыки по оказанию первой помощи алтайского электромонтера Максима Овчарова помогли спасти ушедшего под воду молодого мужчину.