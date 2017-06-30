Вашингтон, 30 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Разрушение взаимного доверия, которое было достигнуто Пекином и Вашингтоном, станет итогом продажи США вооружений Тайваню, сообщил журналистам посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай.

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«Все эти действия — санкции против китайских компаний, и особенно продажи вооружений Тайваню — безусловно, подорвут взаимное доверие между двумя сторонами и идут вразрез с духом саммита в Мар-а-Лаго», — заявил он.

Напомним, визит китайской делегации в поместье американского президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» (город Палм-Бич, штат Флорида, США) состоялся 7 апреля 2017 года. В составе делегации были председатель Китая Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон планирует осуществить поставки оружия Тайваню на общую сумму около $1,4 млрд.