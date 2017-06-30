Москва, 30 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Восстановление цен на нефть до $47,99 за баррель не придало сил продавцам доллара для закрепления ниже уровня 59 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Антонова Дарья ИА REGNUM Рубль

В первой половине дня 29 июня пара доллар/рубль крутилась вокруг уровня 59,10 рубля. На вечерней сессии российская валюта подешевела к доллару США до 59,59 рубля на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость Brent снизилась на 1,83%, до $47,11 в рамках технической коррекции.

Основные потери рубль понес в парах с евро и фунтом. В Португалии на «Форуме ЕЦБ» главы ЕЦБ и Банка Англии вызвали на валютном рынке Форекс ралли евро и британца. Курс евро/рубль вырос до 68,15 рубля, курс фунт/рубль — до 77,44 рубля.

Сегодня, 30 июня, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent обновила вчерашний максимум на $48,01. Резкий рост котировок был вызван сильной статистикой из Китая. Июньские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая оказались выше майских значений и ожиданий.

Торги на Мосбирже откроются сегодня ростом по курсу рубля. Техническая картина по нефти указывает на рост котировок до $49 за баррель. В связи с этим по курсу доллара ожидается снижение в район 58,73−59,00 рубля. По паре евро/рубль на фоне дальнейшего роста цен на нефть ожидается возвращение курса к 67,30 рубля. Укрепление рубля будет сдержанное из-за завершения налогового периода в РФ.

Напомним, 29 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 22,50 коп. (+0,38%), до 59,42 руб., курс евро — на 56,25 коп. (+0,83%), до 67,95 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-9.75%), евро/рубль — 295,1 млн евро (-52,35%).

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