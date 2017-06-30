Вашингтон, 30 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Встреча российского и американского президентов на саммите G20 в Гамбурге (Германия) состоится, сообщил журналистам советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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По словам Макмастера, Трамп на полях саммита встретится с главами государств, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Также планируются контакты с руководством Мексики, Великобритании, Германии, Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура и Индонезии. Возможны и другие встречи.

Комментируя предстоящие события, Гэри Кон, директор Национального экономического совета при Белом доме, сообщил журналистам следующее:

«Конкретная повестка дня пока не определена. Обсуждаться будет то, что захочет наш президент».

Будет ли обсуждаться пресловутый вопрос о «вмешательстве» России в президентские выборы в США (2016 год), чиновники не ответили. Как отметил Кон, темы окончательно не утверждены — «до встреч еще неделя».

Напомним, 12-й саммит G20 состоится в Гамбурге 7—8 июля 2017 года. На встрече будут присутствовать президенты России, США, Аргентины, Австралии, Франции, Индонезии, Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Турции.

Также в саммиту примут участие премьер-министры Канады, Индии, Италии, Японии, Великобритании, председатель Китая, канцлер Германии, король Саудовской Аравии, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Президент Бразилии не будет участвовать в саммите.

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