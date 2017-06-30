Москва, 30 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В Москве 30 июня ожидается сильное повышение температуры воздуха — она составит до +28 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Местами пройдет сильный дождь, ожидаются град и гроза. Скорость ветра достигнет 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с.

Дожди начнутся около 15:00 мск и продлятся до вечера. Пик ливней придется на период с 18:00 до 21:00 мск, в это время выпадет до трех четвертей всей ожидаемой дождевой воды.

В случае грозы возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций, а также пробки на дорогах.

Средняя продолжительность града, по данным МЧС РФ, составляет примерно 6 минут и очень редко он продолжается дольше 15 минут.