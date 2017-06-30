Калуга, 30 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. На калужском заводе компании Volkswagen началось производство обновленного лифтбека Skoda Rapid, сообщает 29 июня пресс-служба компании.

Skodanew.ru Skoda Rapid

Автомобиль получил новый современный дизайн, переработанную головную оптику со светодиодными ходовыми огнями, измененный бампер, новую форму противотуманных фар и тонированные фонари С-образной формы, которые придают машине спортивный вид.

Интерьер обновленной машины порадует своих поклонников штатной мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и функцией поддержки смартфона.

Линейка нового лифтбека будет представлена тремя бензиновыми двигателями мощностью от 90 до 125 л.с.

«Rapid — важная модель для марки в России. С момента запуска этого автомобиля в 2014 году он неизменно пользовался успехом у клиентов и тот факт, что мы производим данную модель локально, позволяет нам еще больше укрепить позиции марки в России», — отметил президент компании Skoda в России Ян Прохазка.

Стоимость новой модели Skoda Rapid начинается от 604 тыс. рублей. Обновленный лифтбек появится в салонах в июле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сборку новой Skoda Kodiaq наладят в России в 2018 году. По словам Прохазки, рассматриваются два варианта — производственные площадки в Нижнем Новгороде и Калуге.