В Бурятии лесники и местные жители предотвратили огненное бедствие
Улан-Удэ, 30 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Лесники и местные жители отстояли от пожара село Баргузин в Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
По данным ведомства, очаг возгорания возник днем 29 июня на землях сельского поселения на территории, предназначенной для строительства жилых домов. Вскоре пожар перекинулся на небольшой участок леса и начал перерастать в верховой. На место возгорания прибыли лесники, пожарные машины, лесозаготовители, местные жители. Благодаря их усилиям пожар был локализован в течение приблизительно двух часов. До конца дня возгорание ликвидировали на площади около 0,5 га.
В РАЛХ подчеркнули, что в этот день в Баргузинском районе был зарегистрирован пятый (самый высокий) класс пожарной опасности. Существовала реальная угроза возгорания близлежащих домов. Огонь остановили буквально в 2−3 метрах от строящегося участка.
Добавим, по состоянию на 00:00 часов (по местному времени) 30 июня в Бурятии тушили 38 лесных пожаров на общей площади около 7 тысяч га, в том числе в Байкальском, Джергинском заповедниках, на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Из них 22 очага продолжают действовать, и 16 очагов локализованы.
С огнём в республике борются более 1100 человек. Привлечено более 230 единиц тяжелой и лесопожарной техники. За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала 12 очагов в восьми районах республики на общей площади около 4,2 тыс. га.
В Баунтовском и Курумканском районах продолжается наблюдение девяти термоточек в зоне контроля, которые возникли предположительно из-за гроз. Их общая площадь на данный момент составляет около 14,7 тыс. га.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на территории лесного фонда действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.
Село Баргузин — административный центр Баргузинского района Бурятии. По данным из открытых источников, в селе проживают порядка 5,5 тыс. человек.