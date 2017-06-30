Улан-Удэ, 30 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Лесники и местные жители отстояли от пожара село Баргузин в Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Alh-rb.ru Самоотверженная борьба с огнём

По данным ведомства, очаг возгорания возник днем 29 июня на землях сельского поселения на территории, предназначенной для строительства жилых домов. Вскоре пожар перекинулся на небольшой участок леса и начал перерастать в верховой. На место возгорания прибыли лесники, пожарные машины, лесозаготовители, местные жители. Благодаря их усилиям пожар был локализован в течение приблизительно двух часов. До конца дня возгорание ликвидировали на площади около 0,5 га.

Alh-rb.ru В Бурятии от огня отстояли село Баргузин

В РАЛХ подчеркнули, что в этот день в Баргузинском районе был зарегистрирован пятый (самый высокий) класс пожарной опасности. Существовала реальная угроза возгорания близлежащих домов. Огонь остановили буквально в 2−3 метрах от строящегося участка.

Alh-rb.ru Лесники и местные жители ликвидировали возгорание

Добавим, по состоянию на 00:00 часов (по местному времени) 30 июня в Бурятии тушили 38 лесных пожаров на общей площади около 7 тысяч га, в том числе в Байкальском, Джергинском заповедниках, на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Из них 22 очага продолжают действовать, и 16 очагов локализованы.

С огнём в республике борются более 1100 человек. Привлечено более 230 единиц тяжелой и лесопожарной техники. За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала 12 очагов в восьми районах республики на общей площади около 4,2 тыс. га.

В Баунтовском и Курумканском районах продолжается наблюдение девяти термоточек в зоне контроля, которые возникли предположительно из-за гроз. Их общая площадь на данный момент составляет около 14,7 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на территории лесного фонда действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.

Село Баргузин — административный центр Баргузинского района Бурятии. По данным из открытых источников, в селе проживают порядка 5,5 тыс. человек.