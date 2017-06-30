Вашингтон, 30 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Сенаторы США исправили «технические ошибки» в законопроекте по новому пакету ограничительных мер против Российской Федерации и передали законопроект в Палату представителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сенаторов.

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«Сенат США 29 июня разрешил техническую проблему, из-за которой произошла проволочка в принятии нового пакета санкций против России, — говорится в сообщении. — Тем не менее законодательная инициатива может столкнуться с противодействием в Палате представителей, что может означать дальнейшие задержки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня Сенат Конгресса США принял решение ужесточить санкции в отношении России. Законопроект предполагал сокращение максимального срока финансирования российских финансовых учреждений, внесенных в санкционные списки, до 14 дней, а также ограничение финансирования российских подсанкционных компаний нефтегазового сегмента до 30 дней. Кроме того, документ ограничивал право главы Белого дома отменять ограничительные меры.

Однако затем представители Республиканской партии в нижней палате заблокировали документ о расширении антироссийских санкций.

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