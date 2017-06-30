Оттава, 30 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование в размере $2,5 млн выделяют власти Канады для расследования «применения химического оружия в Сирии», сообщается на официальном сайте канадского правительства.

Флаг Канады

«Канада привержена поддержке сирийского народа и неоднократно осуждала вопиющие военные преступления, совершенные режимом [президента Башара] Асада в Сирии, включая использование химического оружия для собственного народа, — говорится в сообщении. — Министр иностранных дел Кристя Фриленд сегодня объявила о дополнительном вкладе Канады в размере $2,5 млн в целях укрепления потенциала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования применения химического оружия в Сирии».

Отмечается, что заявление Фриленд было сделано в от же день, когда ОЗХО обнародовала отчет о расследовании, «подтверждающем» использование сирийскими правительственными войсками зарина в городе Хан-Шайхун (провинция Идлиб, Сирия). Канадские власти подчеркивают, что в результате «химатаки» 4 апреля 2017 года были убиты порядка ста человек и «сотни мирных жителей получили ранения в результате этой жестокой атаки».

Оттава отмечает, что финансирование вносит важный вклад в работу ОЗХО, и рассчитывает, что «программа сирийского химического оружия будет полностью ликвидирована».

«Это финансирование из программы по сокращению угрозы оружия массового уничтожения в Канаде укрепляет позицию Канады как одного из крупнейших национальных участников глобальных усилий по прекращению использования химического оружия в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, так называемая химическая атака правительственных войск Сирии в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года до сих пор не получила официальных подтверждений. Российское Минобороны после сообщений об «атаке» указали на то, что сирийские ВВС нанесли удары по складам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которых могли храниться начиненные химическими веществами снаряды.

Ряд экспертов указал на то, что на видео, представленном в качестве доказательств применения химоружия, пострадавшие люди выглядят не так, как это происходит при поражении зарином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня ОЗХО выпустила доклад, «подтверждающий» использование зарина или «вещества похожего на зарин» в Сирии 4 апреля 2017 года. Отмечалось, что были проанализированы биомедицинские образцы, взятые у жертв и из окружающей среды. Кроме того, выводы сделано также и на основании опроса населения Идлиба.