Москва, 30 июня, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин впервые проведут двустороннюю встречу в рамках саммита G20, передает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом 29 июня сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.

О том, что встреча двух президентов состоится, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Какие именно темы будут подняты в ходе двусторонних переговоров — пока неизвестно, пишет издание.

Помимо этого, Макмастер отметил, что Трамп намерен провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, главой правительства Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в немецком Гамбурге 7—8 июля 2017 года. На встрече будет отсутствовать Мишел Темер, президент Бразилии.

Главы государств и правительств обсудят вопросы, связанные с защитой окружающей среды, борьбой с терроризмом, мировой торговлей и помощи африканским странам.