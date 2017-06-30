Якутск, 30 июня, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Через сайт госзакупок алмазодобывающая компания Якутии АЛРОСА заказывает 41 баннер к своему юбилею. На такой подарок себе она готова потратить 3,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с конкурсной документацией.

Promvest.info АЛРОСА

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Поздравления с юбилеем повесят не только на многочисленных щитах, но и также сделают растяжку в аэропорту Мирного со стороны взлётно-посадочной полосы, разместят на торцах домов. Размеры закупаемых баннеров — от 1,2×1,8м до 27,1×8.10 м. В стоимости закупки учтено не только их изготовление, но и оплата рекламных площадей, монтаж и демонтаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АЛРОСА объявила закупку алкоголя к своему юбилею на 1 млн рублей, а также заказывала на 14 млн рублей концерты Олега Газманова, Леонида Агутина и Дениса Майданова.

Напомним, юбилея у компании в августе 2017 года будет сразу три: 60-летие треста «Якуталмаз», 25-летие АК АЛРОСА и 50-летие города Удачный.

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