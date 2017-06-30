Чита, 30 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Настоящее бедствие пришло в село Чалдонка (Могочинский район Забайкальского края) вместе с крупным градом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из многочисленных фотографий и сообщений селян в социальных сетях.

Блог в ЖЖ общественника Дмитрий Плюхина Град в селе Чалдонка (Могочинский район Забайкальского края)

Блог в ЖЖ общественника Дмитрий Плюхина Град в селе Чалдонка изрешитил крыши

Помимо уничтоженных посадок, серьезно пострадали многие дома и надворные постройки. По словам очевидцев, размер градин, выпавших 27 июня 2017 года, был от куриного яйца до кулака. В поселке практически полностью разбиты и снесены ветром крыши домов и хозяйственных построек. Многие сейчас выглядят, как после обстрела. Разбиты и сломаны теплицы и парники, помяты и разбиты оставшиеся на улице машины. С одной стороны по направлению ветра выбиты рамы и стекла в домах.

«Людям однозначно нужна помощь в восстановлении. Думаю, здесь обе администрации могут организовать сбор средств в помощь людям, выделение материальной помощи. Торговцы родом из южных стран на могочинском рынке уже взвинчивают цену на тенты и плёнку для временного покрытия крыш», — сообщает на своей странице в «Живом журнале» забайкальский общественник Дмитрий Плюхин.

Блог в ЖЖ общественника Дмитрий Плюхина Град в селе Чалдонка. Разбитое окно

Однако помощь пострадавшим едва оказывается.

«Прошло двое суток. Сегодня привезли машину досок, но 190 досок на весь поселок — это что? На 2−3 дома и то не хватит, а пострадал весь поселок. У людей крыш нет, а сегодня дождь идет. Все потолки в квартирах обрушатся. Крыши закрывают, кто чем может», — пояснил Забмедиа Юрий Евдокимов.

Блог в ЖЖ общественника Дмитрий Плюхина Град в селе Чалдонка. Разбитое стекло автомобиля

Более того, селян предупредили, что материалы на восстановление хозпостроек выделяться не будут.

Блог в ЖЖ общественника Дмитрий Плюхина Град в селе Чалдонка. Крыши — как после обстрела

Как уже сообщало ИА REGNUM, град размером с грецкий орех выпал недавно на Кубани (Мостовской район Краснодарского края). Размеры градин достигали 5 см в диаметре. Особенно пострадали два поселка — Перевалка и Бурный в Псебайском городском поселении.