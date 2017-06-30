Анкара, 30 июня, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Анкара возмущена, что Берлин отказал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в выступлении перед соотечественниками в кулуарах саммита G20, пишет 29 июня Der Spiegel.

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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что этот отказ несовместим с «дружескими отношениями».

«Это — явный пример двойных стандартов: сначала нас учат демократии и правам человека, затем — отказывают нам обращаться к своим же гражданам», — поясняет Калин.

Он также подчеркнул, что многовековые отношения не должны быть перечеркнуты «одним тактическим решением» и призвал немецкие власти «не повторять ошибок, допущенных перед проведением турецкого референдума».

Напомним, что отношения Турции и Германии заметно ухудшились в преддверии проведения референдума по конституционным реформам в Турции в апреле 2017 года.

За несколько недель до голосования, турецким политикам было запрещено устраивать публичные выступления на территории ФРГ.

Помимо этого, ряд немецких политиков «негативно» прокомментировали инициативу Эрдогана выступить перед своими гражданами в Германии, что вызвало «дополнительную» волну возмущений в Анкаре, добавляет издание.