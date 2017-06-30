Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Инвесторы, которые реализуют на Камчатке крупные проекты на миллиарды рублей, подвергаются излишним проверкам со стороны контролирующих органов, считает губернатор региона Владимир Илюхин. По его словам, такая ситуация уже привела к значительной задержке возведения в центре Петропавловска-Камчатского этнодеревни, а также создает проблемы для единственного на Дальнем Востоке крупного аквапарка «Чудо-Остров».

1maps.ru Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

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Об излишнем административном давлении на бизнес глава региона говорил на совместном заседании коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития, приводя в пример строительство этнодеревни в столице Камчатки на берегу озера Култучное. По словам Владимира Илюхина, проверяя объект, представители природоохранной прокуратуры заявили, что согласования Росрыболовства на проведение работ нет, хотя такой документ имелся. Потом понадобилось разрешение на работы в водоохранной зоне, хотя место возведения к таковой не относится.

Что касается аквапарка, то с момента его ввода в эксплуатацию и открытия в декабре прошлого года, органами контроля и надзора в отношении предпринимателя проведено 12 внеплановых проверок. Причем, одна проверка проведена МЧС, одна — Роспотребнадзором и 10 проверок — Госинспекцией труда.

Глава региона отметил, что по ряду проверок некоторые нарушения подтвердились, но, вместе с тем, подчеркнул: сегодня инвестор, который вложил в проект строительства аквапарка «Чудо-Остров» около 2 млрд рублей и построил объект, аналогов которого нет не только на Камчатке, но и на всем Дальнем Востоке, вынужден вместо того, чтобы выходить на окупаемость, вести переписку с контролирующими органами и участвовать в судебных тяжбах.

По итогам совещания принято решение создать совместную рабочую группу Генпрокуратуры и Минвостока.

ИА REGNUM отмечает, что в социальных сетях на Камчатке часто жалуются на аквапарк «Чудо-Остров» и его руководство. Люди утверждают, что там не платят зарплату. Отсюда и большое количество проверок Госинспекции труда.

Напомним, в создание этнодеревни инвестор намерен вложить более 200 млн рублей. Стройка уже идет. Этническая деревня будет представлять собой специально оборудованный комплекс зданий, выполненных из рубленого леса: традиционные жилища коренных народов (дом мастера и летнее кафе), кузница, русская изба, два корабля, фонтан, летняя сцена, причал и другие сооружения. Общая площадь этнодеревни составит 13 тыс кв.м.