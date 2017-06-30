Москва, 30 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Существует всего два рычага в системе управления государством — авторитарно-командный и демократически-сетевой. Талант любого политика заключается в том, чтобы найти адекватное нынешним вызовам соотношение этих двух элементов, и Иосиф Виссарионович Сталин в этом плане не исключение, заявил декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Поединок с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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"Системы руководства всего две: либо авторитарно-командная, либо демократически-сетевая, как сейчас… Искусство руководителя — выбирать на данный момент… для данных исторических условий, для решения данной задачи оптимальное сочетание этих двух методов…», — заявил Третьяков, отвечая на постоянные упреки личности Сталина за использование инструмента диктатуры при строительстве советского государства.

По мнению Третьякова, судить о политическом деятеле можно только по масштабу его деяний и результатам его правления. А результаты трех десятилетий правления Сталина, по его словам, безусловны.

«Результат: приращение территории — бесспорное; мировое влияние после 9 мая 1945 года, победы в Великой Отечественной войне — вторая супердержава мира; ликвидация технологической отсталости в сравнении с тем, что было до войны в начале века по отношению к Западу — бесспорно; рост населения, несмотря на репрессии — бесспорно; расцвет науки, техники, образования (кстати, бесплатного… культурная революция, которая при Сталине развернулась) — бесспорно. Это результат его руководства…», — отметил Третьяков, демонстрируя на контрасте с обвинениями Сталина в репрессиях всю противоречивость его личности, как и любого другого великого политического деятеля, жившего в сложную историческую эпоху.

Напомним, что президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» призвал избегать «излишней демонизиации» Сталина, поскольку это бьет по СССР и России. Кроме того, жители России признали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времен и народов, отдав ему 38% голосов поддержки в опросе, который был проведен «Левада-центром».