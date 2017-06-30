Берлин, 30 июня, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии отказало турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в публичном выступлении перед соотечественниками в кулуарах саммита G20, передает 29 июня Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Против данной инициативы свою позицию выразили сразу несколько политиков.

Глава МИД Германии Габриэль Зигмар, согласовав своё мнение с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил о том, что это — «плохая идея, которая не вписывается в политический ландшафт саммита».

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также назвал запрет «абсолютно правильным», но в то же время подчеркнул, что «Турция остается важным партнером для Германии, но, к сожалению, из-за множества противоречивых внутриполитических решений Турции, устроить публичное выступление довольно сложно».

Председатель фракции Левых в бундестаге Сара Вагенкнехт отметила, что «турецкой внутренней политике нечего делать на немецкой земле».

Председатель партии Зеленых Джем Оздемир потребовал для начала отпустить всех представителей СМИ и оппозиционеров, которые незаконно заключены в турецкие тюрьмы.

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц также высказался против организации встречи турецкого президента с немецкими турками.

Он отметил, что «иностранным политикам, которые не уважают ценности Германии, — не место на немецкой сцене».

Напомним, что отношения Турции и Германии заметно ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года.

За несколько недель до голосования турецким политикам было отказано в проведении публичных выступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, первое и последнее публичное выступление Эрдогана в должности президента перед своими соотечественниками в Германии состоялось в мае 2015 года в Карлсруэ.