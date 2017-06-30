Германия запретила Эрдогану публичные выступления перед соотечественниками
Берлин, 30 июня, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии отказало турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в публичном выступлении перед соотечественниками в кулуарах саммита G20, передает 29 июня Die Tagesschau.
Против данной инициативы свою позицию выразили сразу несколько политиков.
Глава МИД Германии Габриэль Зигмар, согласовав своё мнение с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил о том, что это — «плохая идея, которая не вписывается в политический ландшафт саммита».
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также назвал запрет «абсолютно правильным», но в то же время подчеркнул, что «Турция остается важным партнером для Германии, но, к сожалению, из-за множества противоречивых внутриполитических решений Турции, устроить публичное выступление довольно сложно».
Председатель фракции Левых в бундестаге Сара Вагенкнехт отметила, что «турецкой внутренней политике нечего делать на немецкой земле».
Председатель партии Зеленых Джем Оздемир потребовал для начала отпустить всех представителей СМИ и оппозиционеров, которые незаконно заключены в турецкие тюрьмы.
Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц также высказался против организации встречи турецкого президента с немецкими турками.
Он отметил, что «иностранным политикам, которые не уважают ценности Германии, — не место на немецкой сцене».
Напомним, что отношения Турции и Германии заметно ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года.
За несколько недель до голосования турецким политикам было отказано в проведении публичных выступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, первое и последнее публичное выступление Эрдогана в должности президента перед своими соотечественниками в Германии состоялось в мае 2015 года в Карлсруэ.