Якутск, 30 июня, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Новая редакция закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» противоречит принципам, закреплённым в Конституции страны и несёт угрозу для этих категорий населения. Такое мнение, комментируя внесение изменений в этот законодательный акт, высказала депутат Якутии Елена Голомарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики. Дело в том, что предлагаемые корректировки снимают запрет на хозяйственную деятельность на этих территориях.

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Парламентарий пояснила, что целями закона должны быть и являлись народосбережение, защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сохранение территорий для будущих поколений, традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов, традиционного хозяйствования.

«Федеральный закон в действующей редакции актуален и полезен сегодня как никогда, это самый гуманный, самый работающий на коренные малочисленные народы, — отметила Елена Голомарёва. — Поэтому мы считаем, что этот закон нельзя кроить, нельзя изменять заложенные в нем идеи. Но он подвергается не корректировке, а фактически заменяется совершенно иным законом. Так, изменяются само понятие территорий традиционного природопользования, принципы, на которых был построен закон, предмет правового регулирования, цели, поставленные законодателем. Разработанный и размещенный на сайте для обсуждения проект закона — антинародный, агрессивный по отношению к аборигенам, он ухудшает положение, которое закреплено действующим законом и не соответствует закрепленным Конституцией Российской Федерации принципам. Мы говорим честно и откровенно: законопроект несет угрозу и сеет недоверие к намерениям авторов данного документа».

Своё мнение о внесении изменений в закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» депутаты профильного комитета Госсобрания Якутии изложили в заключении, которое направлено руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.

«Если прежде закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» базировался на презумпции уязвимости коренных малочисленных народов и необходимости повышенной защиты их прав и интересов, то предлагаемые положения позволяют в этом усомниться», — говорится в тексте документа.

Там указывается на то, что действующий закон защищал территории традиционного пользования коренных малочисленных народов от промышленного освоения. В новой редакции деятельность хозяйствующих субъектов там допускается, не учитывая уязвимость и трудность восстановления природы на этой земле и вступая в противоречие с идеей создания территорий традиционного природопользования.

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"Без достаточной и веской аргументации проектируемый закон снижает уровень защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, выводя территории традиционного природопользования из категории особо охраняемых территорий. Такое исключение противоречит целям защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов. Законопроект устанавливает не соответствующее природе традиционного природопользования правило, согласно которому коренные малочисленные народы обязаны заключать соглашения с органами государственной власти об использовании территорий традиционного природопользования», — также сделали вывод депутаты Якутии.

Они считают, что предлагаемый законопроект вместо совершенствования законодательства в сфере защиты прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока направлен на ухудшение существующей ситуации, а потому не может быть принят к рассмотрению.

Напомним, в Якутии создано 59 территорий традиционного природопользования местного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные малочисленные народы Приморского края (удэгейцы, тазы и гольды) ущемлены в правах из-за свободного порта Владивосток. Так, им отказывают в выделении участков под добычу рыбы, опасаясь, что рыбалка оттолкнёт инвесторов.