Казань, 30 июня, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Исполнителя на продолжение ремонтно-реставрационных работ объектов острова-града Свияжск и Болгарского городища определят 17 июля в рамках аукциона. Работы будут проходить в рамках комплексной программы «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар», реализуемой с 2010 года. Их оценили в 349 410 382,6 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свияжск

Средства на условиях софинансирования выделят республиканский и федеральный бюджеты. Заказчик — министерство культуры Татарии. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2017 года.

Согласно техническому заданию, победителю предстоит провести реставрацию и консервацию археологического дерева. Всего планируется провести консервацию 1 357 предметов быта, относящихся к 16−18 векам. В их числе — 783 предмета из дерева, 140 из лыка и 434 из бересты и коры.

Кроме того, необходимо будет восстановить элементы археологических деревянных жилых и хозяйственных объектов, подготовить их к музеефикации. Эти материалы получены в результате раскопок в «Татарской слободе» острова Свияжск. Для каждого объекта должен быть подготовлен паспорт и создана 3D-модель.

Победителю аукциона также поручат восстановить целостность археологических объектов в первоначальном виде. Так, для воссоздания экспозиции будет проведена сборка деревянных сооружений с учётом особенностей и технологий деревянного зодчества 16−18 веков.

Напомним, остров-град Свияжск — памятник России XVI — нач. XX века расположен в Зеленодольском муниципальном районе республики в акватории Куйбышевского водохранилища на острове площадью 62,7 га. На территории Свияжска располагаются 19 памятников истории и культуры федерального значения и 18 республиканских памятников. Остров-град включён в предварительный список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В январе 2005 года при утверждении границ государственного природного заказника «Свияжский» в него вошла и акватория водохранилища с островами вокруг Свияжска.

Гopoд Бoлгap рacпoлoжeн y cлияния рек Kaмы и Boлги. В X—XI вв он был cтoлицeй Boлжcкoй Бoлгapии, а в XIII—XIV вв — первой столицей Золотой Орды. С 1999 года объект включён в предварительный список наследия ЮНЕСКО.

Всего на территории острова-града Свияжска и древнего Болгара находятся 66 объектов культурного наследия федерального и регионального значений.