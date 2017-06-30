Вашингтон, 30 июня, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источник в этом же ведомстве сообщило, что американские власти намерены штрафовать или лишать разрешений на полёты в страну авиакомпаниям, которые откажутся соблюдать новые требования США, касающиеся иностранных пассажирских рейсов.

Alexbuirds В аэропорту

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил об ужесточении требований к безопасности для пассажирских самолётов, прибывающих в страну из-за рубежа.

В частности в аэропортах должно быть введено дополнительное сканирование багажа на наличие взрывчатки, усилены меры по досмотру самих пассажиров, а также перевозимых ими электронных устройств.

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о получении соответствующего уведомления от Администрации транспортной безопасности США, уточнив, что пока анализируют полученный документ.

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