Любляна, 30 июня, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Словения получила выход к международным водам, пишет Die Tagesschau.

Un.org Карта Словении

По решению третейского суда в Гааге, который состоялся 29 июня, к Словении отходят 75% вод Пиранского залива, спор вокруг которого между Словенией и Хорватией длится уже 26 лет.

Согласно вердикту, Словения получает право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море.

Хорватские власти заявили, что не признают решение Гааги.

Напомним, спор о разделе Пиранского залива между двумя странами идет с 1991 года, после распада Югославии: Хорватия требует лишить Словению прямого доступа к нейтральным водам, которая, в свою очередь, добивалась создания специального коридора.

Согласно решению суда, словенским кораблям и самолетам разрешается беспрепятственное движение по коридору, ширина которого составляет 4,6 км. Однако это не означает, что данная территория отходит в собственность к Словении.