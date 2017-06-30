На электростанции во Флориде произошла авария, есть погибшие
Тампа, США, 30 июня, 2017, 05:02 — ИА Регнум. По данным ведомства, в результате ЧП погибли два человека, ещё четверо госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Wknight94
Электростанция TECO Big Bend
Как сообщается, двоих пострадавших пришлось эвакуировать с места аварии на вертолёте.
Точных подробностей о произошедшего на данный момент не приводится, однако отмечается, что, по предварительным данным, речь идёт о производственной аварии.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Электростанция TECO Big Bend, оснащённая четырьмя угольными блоками, расположена в Тампа — третьем по размеру городе Флориды, неподалёку от пляжа Аполло. Станция функционирует с начала 1970-х годов.