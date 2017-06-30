Пекин, 30 июня, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Высший политический советник КНР Юй Чжэншэн призвал к более тесному сотрудничеству с Европейским Союзом, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

Friends of Europe Флаги Китая и ЕС

Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета КНР Юй Чжэншэн провел встречу с президентом Европейского социально-экономического комитета Джорджесом Дассисом в Пекине.

Дассис прибыл с визитом в столицу Поднебесной, чтобы принять участие в 15-м круглом столе двух совещательных органов, который завершится 30 июня.

Юй заявил, что подобный формат встреч стал влиятельным инструментом развития сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, который лишь только обогащает двустороннее стратегическое партнерство и улучшает взаимопонимание между людьми, создавая прочную почву для дружбы.

Дассис, в свою очередь, отметил, что Китай необходим для развития ЕС, добавив, что Европейский социально-экономический комитет нацелен содействовать укреплению отношений между Китаем и Европой.

Отмечается, что двухдневный круглый стол сфокусирован на темах инноваций, равенства, инклюзивности, торговли, инвестиций во взаимоотношениях Китая и Евросоюза, а также развитию инициативы «Нового шелкового пути», которой Китай придает особое значение.