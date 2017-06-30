Казань, 30 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум.

Между двумя компаниями-претендентами на контракт по проектированию линии метро Казани госзаказчик выбрал ту, которая уже имеет опыт подобной работы. Победителем признали ГУП «Татинвестгражданпроект». При оценке заявок претендент АО «Институт «Татдорпроект» проиграл в численности сотрудников и количестве в прошлом подобных контрактов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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По графе квалификация участника «Татдорпроект» набрал всего 3,23 балла, а ГУП — 40 баллов. Низкие баллы были получены первым претендентом и за обеспеченность трудовыми ресурсами. Если у ГУП работает 681 сотрудник, то у второго заявителя — 110. Не последнее слово было и за опытом похожей работы, который есть только у «Татинвестгражданпроекта». В частности, последний являлся генеральным проектировщиком Казанского метрополитена с 2011 года по настоящее время.

Напомним, обе компании просили за свои услуги 52 млн рублей — максимальную цену объявленного конкурса. Оба заявителя имеют казанскую «прописку».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую линию метрополитена Казани продлят от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная».

По условиям госконтракта, победитель должен будет не только разработать проектную документацию, но и получить все согласования, включая заключение госэкспертизы. Кроме того, должно быть получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты заключения контракта с ГКУ «Главинвестстрой РТ». Начальная стоимость лота составляет 52 млн рублей.

Согласно технического задания, строительство объекта должно быть разбито на два этапа. Первый из них предполагает сам участок со станционным комплексом, перегонными тоннелями и притоннельными сооружениями. Второй — дополнительные сооружения и устройства.

Также уточняется, что участок, определённый под линию, имеет мелкое заложение. В связи со сложными градостроительными условиями строительства и большим количеством подземных инженерных коммуникаций, перегонные тоннели будут строить закрытым способом.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».

Напомним, Казанский метрополитен был открыт 27 августа 2005 года и состоял из пяти станций. Он стал первым в России метрополитеном, который построен после распада СССР. Его годовой пассажиропоток — 29,39 млн человек.