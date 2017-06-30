Оттава, 30 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Как заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, данное решение «отражает неизменную поддержку сирийского народа со стороны Канады».

U.S. Department of Defense Химическое оружие

«Отважные и самоотверженная работа ОЗХО играют центральную роль в установлении фактов о химических атаках в Сирии и избавлении мира от этого бесчеловечного оружия», — отметила министр.

Глава МИД Канады также возложила вину за гибель людей в провинции Идлиб на «режим Асада» и заявила, что «дальнейшая безнаказанность неприемлема, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Напомним, ранее стало известно, что миссия ОЗХО в Сирии подтвердила, что в сирийской провинции Идлиб в 4апреля 2017 года был применён «зарин или похожая на него субстанция».

При этом в докладе миссии говорится, что имевший место выброс газа «может свидетельствовать только о его применении в качестве химического оружия».

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