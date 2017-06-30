Вашингтон, 30 июня, 2017, 04:23 — ИА Регнум. «Администрация уведомила Конгресс о семи контрактах на сумму около $1,4 млрд», — сказала Нойерт.

玄史生 Установка ПВО армии Тайваня

При этом представитель Госдепартамента заверила, что Вашингтон остаётся привержен политике «одного Китая», а также напомнила, что США «продают оборонные технологии Тайваню на протяжении порядка 15 лет».

Китайские власти уже отреагировали на сообщение Госдепартамента. Как заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, намерения Вашингтона по продаже оружия Тайваню, а также санкции в отношении китайских компаний «определённо подорвут взаимное доверие между двумя странами», цитирует агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года состоялся 10-минутный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, в ходе которого стороны подчеркнули наличие тесных двусторонних экономических и политических связей, а также отметили сотрудничество в сфере безопасности. Это стало первым телефонным разговором руководителей Соединённых Штатов и Тайваня с 1979 года.

В Пекине оказались крайне недовольны сообщением о состоявшихся переговорах, в связи с чем МИД КНР выразил представление американской стороне. Позднее было заявлено, что Дональд Трамп воздержится от дальнейшего возможного общения с главой администрации Тайваня, чтобы не осложнять отношения с Китаем.