Лондон, 30 июня, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В лондонском аэропорту «Хитроу» сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом задержали пассажирку, подозреваемую в подготовке терактов, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Oregon Department of Transportation Задержание

Как уточняется, задержанная — 21-летняя жительница британской столицы. Женщина была задержана по возвращении из Стамбула и доставлена на допрос в отделение полиции.

Отмечается, что задержание пассажирки связано с событиями в Сирии, но каких-либо подробностей при этом не приводится.

Кроме этого, в Скотленд-Ярде сообщили, что сотрудниками контртеррористического подразделения полиции были проведены обыски по двум адресам на севере Лондона.

Напомним, неделей ранее министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявил, что Соединённое Королевство столкнулось с новой фазой глобального терроризма.

По её словам, с июня 2013 по март 2017 года, когда произошел теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, правоохранительные органы страны предотвратили 13 преступлений, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом за период с марта 2017 года по сегодняшний день было предотвращено ещё пять возможных террористических атак.

Британские спецслужбы считают, что граждане страны, присоединившиеся к террористам, представляют непосредственную угрозу безопасности после их возвращения на родину.