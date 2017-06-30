Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. На Камчатке теперь уже на всех АЗС повысились цены на бензин — независимые от главного продавца и поставщика топлива на полуострове компании, продержались на своих ценах меньше недели и накануне также повысили стоимость бензина. Как и ранее у «ННК-Камчатнефтепродукт», они выросли в среднем на 70 копеек, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Цены на АЗС альтернативных заправщиков всегда были немного выше, чем у монополиста, и сейчас литр Аи-92 у них можно купить за 44 рубля 80 копеек, Аи-95 — за 47,70. Объяснение простое — рост цен оптовых закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, «ННК-Камчатнефтепродукт» поднял на своих АЗС цены на бензина сразу на 70 копеек. Аи-92 можно купить за 44 рубля 60 копеек (было 43,90), Аи-95 — за 47 рублей 25 копеек (было 46,55), Аи-80 — за 41 рубль 20 копеек (было 40,50), Аи-98 — за 49 рублей 30 копеек (было 48,60), дизельное топливо теперь стоит 46 рублей 55 копеек.

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При этом в «ННК» считают, что произошедшее повышение ниже увеличения налоговой нагрузки, уровня инфляции и средних темпов роста цен на нефтепродукты на Дальнем Востоке. Кроме того, представители компании объяснили решение о повышении цен тем, что в текущем году вместо планируемого снижения на 36% величины акцизов на автомобильные бензины класса 5, они остались на уровне 2016 года, а рост величины акцизов на дизельное топливо составил 28,5% (или более 1,2 руб. за литр). При этом инфляция с начала года, по данным Росстата составила 2%, а средневзвешенные закупочные цены возросли.

«Камчатское УФАС России проверит наличие оснований для повышения цен на бензины и дизельное топливо», — сказали в ведомстве.