Вашингтон, 30 июня, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Законопроект о расширении антироссийских санкций был одобрен в Сенате большинством голосов в середине июня. Однако затем республиканцы в нижней палате заблокировали документ.

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Возражения членов Палаты представителей были связаны с несоблюдением в проекте положений Конституции, которые требуют, чтобы инициативы, касающиеся государственных доходов, исходили от нижней палаты.

29 июня сенатор Бен Кардин сообщил, что данный вопрос был решен без внесения существенных поправок в документ.

По данным агентства Bloomberg, после голосования в Сенате скорректированный законопроект уже поступил в Палату представителей.

Напомним, предусмотренные в документе санкции затрагивают ключевые секторы российской экономики, а также лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время президентской кампании 2016 года в США.

Помимо самих санкций, законопроект закрепляет за Конгрессом последнее слово в том случае, если глава Белого дома попытается отменить или ослабить антироссийские меры.

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