Вашингтон, 30 июня, 2017, 02:42 — ИА Регнум. «Законопроект предусматривает ограничения на трансферт средств налогоплательщиков в города, которые препятствуют передаче местной полицией опасных преступников федеральным властям», — отмечается в заявлении.

Arasmus Photo Митинг иммигрантов

Термин «город-убежище» возник в США в 80-х годах, после того, как в Лос-Анджелесе запретили допрашивать задержанных с целью выяснения их миграционного статуса. Термин не имеет строгого юридического определения и может подразумевать меры различного характера — например, в виде местных законодательных актов, определяющих действия полиции.

К «городам-убежищам» относят около 40 городов США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Остин и другие.

Кроме этого, как сообщил Дональд Трамп, Палата представителей одобрила так называемый «закон Кейт», предусматривающий меры по ужесточению политики в отношении нелегальных мигрантов. Речь идёт, в частности, об усилении штрафных санкций в отношении депортированных иностранцев, которые пытаются вернуться в США.

Закон назван в честь Кейт Стейнл — американки, которая была убита летом 2015 года в Сан-Франциско нелегально прибывшим в страну мексиканцем Хуаном Франсиско Лопес-Санчесом, который ранее уже пять раз выдворялся властями США.

Глава Белого дома в своём заявлении обратился к Сенату с призывом также проголосовать за эти законопроекты, чтобы «спасти американские жизни».