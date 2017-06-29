Донецк, 30 июня, 2017, 02:22 — ИА Регнум. «На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков», — сообщил источник агентства в ведущей расследование комиссии.

Dnmchs.ru На месте обрушения

Собеседник добавил, что окончательные выводы будут обнародованы по завершении детального расследования. Сколько именно может продлится работа экспертов, пока не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что в актовом зале Донецкого университета экономики и торговли произошёл взрыв.

Сообщалось, что в момент происшествия в помещении никого не было, поэтому всё ограничилось разрушением части конструкций здания.