Пекин, 30 июня, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Проливные дожди в течение 10 дней бушевали в провинции Цзянси, расположенной на востоке Китая, передает агентство «Синьхуа».

Paul Gonzalez Дождь в Китае

Заливавшие провинцию с 20 по 29 июня дожди привели к паводкам и наводнениям, что привело к гибели семи человек. Еще двое числятся пропавшими без вести, передают провинциальные власти, занимающиеся контролем за паводковой ситуацией.

Около 440 тыс. человек по всей провинции вынуждены были переселиться в более безопасные места. Реки и озера по всей провинции вышли из берегов в результате штормов.

Провинциальная метеостанция прогнозирует, что в некоторых районах провинции усилится непогода уже к выходным.

Напомним, что с мая 2017 года в Китае наблюдается аномальный разгул стихии практически над всей территорией страны. Проливные дожди приводят к сходу селей и оползней, подтоплением рек и наводнениям. В некоторых районах страны объявлен «оранжевый» уровень климатической угрозы.