Москва, 30 июня, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что террористические группировки в Сирии неспособны организовать провокацию с химическим оружием.

U.S. Navy Химическая атака

«Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химического оружия в Сирии. Понятно: «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) там теперь — союзник США в деле смены режима», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон вероятность провокаций с химоружием со стороны террористов, трижды дала однозначный ответ: «Нет».

При этом представитель Госдепа в очередной раз заявила, что правительство Башара Асада уже применяло химическое оружие против мирного населения. «В этом нет никаких сомнений», — заявила Науэрт, добавив, что правительство Сирии, по мнению Вашингтона, не осуществило полного химического разоружения.

Отметим, днём ранее Хезер Науерт заявила, что власти США не будут предъявлять мировой общественности доказательств, подтверждающих их заявления о подготовке Сирии к «новой химической атаке».