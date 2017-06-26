Пекин, 30 июня, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Китай призвал Индию немедленно исправить ее ошибку с нелегальным переходом китайском границы индийских пограничников, заявил пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

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"Индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границ на ее сиккимском участке и перешли на китайскую территорию, нарушив нормальное функционирование пограничных войск в Докламе», — заявил У Цянь во время его ежедневного пресс-брифинга.

Пресс-секретарь также заявил, что китайские пограничники приняли все необходимые и адекватные ситуации меры, чтобы решительно обеспечить безопасность национального суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня 2017 года. МИД КНР тут же среагировал, призвав Индию соблюдать договоренности по сиккимскому участку государственной границы между странами, который, как заявляется китайской стороной, был разграничен в рамках двусторонних соглашений.