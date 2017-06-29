Гонконг, Китай, 30 июня, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии подписания договора о сотрудничестве в сфере строительства и развития Гонконгского музея императорского дворца, в котором будут выставляться экспонаты из пекинского Запретного города, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

kallgan Запретный город

Церемония состоялась вечером 29 июня, в день приезда председателя Си в Гонконг по случаю 20-й годовщины его воссоединения с Китаем. Кроме того, в это же время будет проведена церемония инаугурации нового руководства специального административного района Гонконг.

Отметим, что идея создания Гонконгского музея императорского дворца появилась в сентябре 2015 года в Пекине при участии тогдашнего руководства Гонконга. Его строительство запланировано начать уже в 2017 году, а завершить к 2022 году. Запретный город — это самый большой дворцовый комплекс в мире. Он использовался в качестве резиденции китайских императоров начиная с времен правления династии Мин с 1420 года вплоть до падения династии Мин в 1920 году.

Напомним также, что это первый визит китайского лидера в Гонконг с момента его прихода к власти в стране в 2012 году.