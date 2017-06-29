Бухарест, 30 июня, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Трагический инцидент произошёл вечером 29 июня в районе населённого пункта Дымбовичиоара уезда Арджеш.

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Как сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций, в грузовике находились 13 военнослужащих. Один из них погиб, ещё десять госпитализированы с различными травмами.

Спасательная операция на месте аварии продолжается. Из грузовика пытаются извлечь ещё двоих военнослужащих, которые находились в кабине.

Телеканал România TV со ссылкой на источники в МВД сообщает, что, по предварительным данным, оба они погибли.

На территории уезда Арджеш объявлен «красный код» — наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Для управления спасательной операцией создан оперативный штаб.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.