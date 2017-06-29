Гонконг, Китай, 30 июня, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Гонконг, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 20-й годовщины воссоединение Китая и Гонконга, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

Gov.hk Си Цзиньпин во время визита в Гонконг

Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Центральной военной комиссии Си Цзиньпин прибыл в Гонгонг по случаю празднования 20-летия возвращения этого особого района Китая на родину. Также в это время будет проходить церемония инаугурации нового правительства Специального административного района Гонконг.

Кроме того, глава Китая осмотрит положение дел в Гонконге. Примечательно и то, что это первый визит китайского лидера в Гонконг с момента его прихода к власти в стране в 2012 году.

Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань были встречены в аэропорту Гонконга группой местных высокопоставленных чиновников, включая руководителя Гонконга Ляна Чжэньина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нынешнем визите главы КНР в Гонконг, который продлится до 1 июля. Напомним также, что Гонконг был возвращен Китаю Великобританией в 1997 году спустя почти 140 лет колониального господства над ним. Однако, возврат произошел на условиях, что Китай не будет менять или разрушать созданную британцами экономическую и управленческую систему страны в ближайшие десятилетия. Был зафиксирован принцип «одна страна, две системы».