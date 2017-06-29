Киев, 30 июня, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Своё решение президент Украины обосновал необходимостью «защиты национальных интересов» и противодействия «угрозам национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательствам на государственный суверенитет Украины и её территориальную целостность».

ru.torange.biz Заблокировано

По утверждению Порошенко, российские социальные сети и другие интернет-компании «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины», а также для «сбора, хранения, использования и распространения» информации об украинских гражданах.

«Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «Вконтакте» считаю невозможным», — заключил Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины в мае утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России. В обновлённый чёрный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный Порошенко указ предусматривал в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российским поисковикам «Яндекс» и «Mail.ru» со всеми их сервисами, включая почту. Также под запрет попали бухгалтерская программа «1С», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

Украинскими гражданами было подано несколько судебных исков с требованием отменить данный указ главы государства. На официальном сайте президента появилось десятки петиций с призывами восстановить доступ к российским интернет-ресурсом. Отклонённая Петром Порошенко петиция набрала более 25 тысяч подписей.