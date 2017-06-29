Вашингтон, 30 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Дональд Трамп.

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Он также сообщил, что Соединённые Штаты хотят экспортировать уголь как на Украину, так и в «другие страны по всему миру».

Ранее на текущей неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп намерен «использовать внутренние энергетические ресурсы для создания новых рабочих мест в США, а также для укрепления американского лидерства за рубежом».

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко после визита в Вашингтон 20 июня сообщил в интервью Fox News, что обсуждал с американским руководством возможные поставки в страну природного газа и угля.

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — отметил Порошенко.

14 июня на Украине был в очередной раз продлён режим чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, необходимость в которых возникла из-за транспортной блокады Донасса украинскими радикалами.