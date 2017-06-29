Ухань, Китай, 30 июня, 2017, 00:34 — ИА Регнум. В провинции Хубэй, расположенной в центральной части КНР избран новый партийный руководитель, передает 29 июня агентство «Синьхуа».

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Цзян Чаолян стал новым секретарем Хубэйского провинциального комитета Компартии Китая. Его кандидатура была избрана на высокую должность на первом пленарном заседании Хубэйского провинциального комитета Компартии Китая 11-го созыва.

Кроме того, Ван Сяодуни Чень Исинь были назначены заместителями нового регионального партийного руководителя на том же заседании.

Ранее сообщало, что секретарем Провинциального Комитета КПК провинции Чжэцзян стал Чэ Цзюнь. Также были назначены его заместители.

Отметим, что кадровая ротация на высокопоставленных должностях в Китае продолжается.