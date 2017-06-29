Москва, 30 июня, 2017, 00:23 — ИА Регнум. «Обсуждались актуальные вопросы российско-американской повестки дня», — говорится в сообщении.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Подробной информации о содержании беседы не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут встречу на полях саммита G20, который пройдёт 7−8 июля в Гамбурге.

Также в рамках саммита состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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