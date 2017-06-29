Севастополь, 30 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Партия «Родина» отказалась от выдвижения Вадима Колесниченко кандидатом на выборах губернатора Севастополя после того как его утвердила городская партконференция 29 июня. Во время проведения партконференции лидер партии Алексей Журавлев прислал электронное письмо о несогласовании кандидатуры. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель региональной организации «Родина» Сергей Смолянинов.

Glavkom NN Вадим Колесниченко

По его информации, во время рассмотрения последних вопросов повестки собрания, после того, как участники большинством голосов утвердили выдвижение Колесниченко, на электронный адрес партии пришло письмо с отсканированным документом за подписью Журавлева.

«В нем было сказано, что конференцию считать несостоявшейся по причине отсутствия согласования кандидатуры Вадима Колесниченко», — сказал Смолянинов ИА REGNUM

Он также сообщил, что Журавлев все это время не отвечает на телефонные звонки.

Смолянинов намерен получить 30 июня официальное разъяснение лидера партии либо оригинал письма. Он допускает, что возможно произошло мошенничество, поскольку на него и на членов партии в Севастополе происходило «давление и противодействие» с целью не допустить выдвижения Колесниченко.

Добавим, что во время конференции было заявлено, что его кандидатура была согласована «решением председателя Всероссийской политической партии «Родина» от 27 июня 2017 года №47Б, в соответствии с Уставом партии».

Добавим, что Колесниченко не является членом партии. По мнению экспертов, он составил бы серьезную конкуренцию на выборах действующему врио губернатора Дмитрию Овсянникову.

Добавим, что Колесниченко выступал против Генерального плана города и массовых судебных исков правительства к собственникам участков о признании незаконным выделение им земли.

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