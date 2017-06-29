Вашингтон, 30 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Госдеп США не верит в то, что террористические группировки в Сирии способны организовать провокацию с химическим оружием, заявила 29 июня на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

На вопросы, рассматривают ли США вероятность провокаций с химоружием со стороны террористов, Хизер Науэрт трижды дала однозначный ответ: «Нет».

Кроме того, Науэрт в очередной раз заявила, что правительство Башара Асада уже применяло химическое оружие против мирного населения. «В этом нет никаких сомнений», — заявила Хизер Науэрт, но никаких доказательств по прежнему так и не привела.

По словам официального представителя Госдепартамента, Вашингтон считает, что правительство Сирии не осуществило полного химического разоружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Белый дом вновь голословно обвинил законное правительство Сирии в подготовке к применению химического оружия.

Как и в случае с инцидентом в Хан-Шейхуне, Вашингтон не утруждается предоставлением доказательств своих обвинений.

Напомним, 4 апреля в провинции Идлиб произошел инцидент, который Вашингтон, не приведя на то никаких доказательств, интерпретировал как химическую атаку правительственных войск против мирного населения. В ответ США нанесли удар по военной базе сирийских ВВС «Шайрат».