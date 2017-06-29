Нью-Йорк, США, 30 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН одобрил поэтапное сокращение численности миротворцев в суданском регионе Дарфур, 29 июня сообщает Reuters.

U.S. Department of State Силы ООН в Судане

В течение следующего финансового года численность миротворческих войск в Дарфуре будет сокращена почти вдвое, если условия будут благоприятными и правительство Судана будет сотрудничать.

В соответствии с принятой в четверг, 29 июня, резолюцией ООН, до первого января 2018 года численность войск будет сокращена с 15 тыс. 485 миротворцев до 11 тыс. 395 солдат, в число сотрудников полиции сократят с 3 тыс. 203 человек до 2 тыс. 888.

Если Совет Безопасности не примет иного решения, в течение первой половины 2018 года количество миротворцев будет сокращено до 8 тыс. 735 военнослужащих, а число полицейских достигнет 2 тыс. 500 человек.

Напомним, уменьшение численности миротворцев в Судане связано с сокращением бюджета ООН на миротворческие операции. Данное сокращение бюджета вызвано желанием США уменьшить отчисления в ООН на $1 млрд.

Миротворческие операции в Судане и Демократической Республике Конго являются самыми дорогостоящими, их общий бюджет превышает $1 млрд.