Вашингтон, 29 июня, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Департамент казначейства США ввел санкции в отношении китайского банка, обвиненного в связях с КНДР и в содействии производству оружия массового уничтожения (ОМУ), 29 июня сообщает Agence France-Presse.

Iaea.org Знак радиационной опасности

Читайте также: «Дорожная карта» РФ по решению проблемы КНДР пришлась по душе Китаю

Bank of Dandong, который «выступает в качестве канала для незаконной северокорейской финансовой деятельности, является иностранным банком, занимающимся вопросами первичного отмывания денег», он будет выведен из финансовой системы США, говорится в заявлении Казначейства.

«Данный шаг не направлен против правительства Китая, а против банка, а также физических и юридических лиц Китае», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Банк выступает в качестве канала для Северной Кореи, предоставляющий доступ к американским и международным финансовым системам, в том числе путем содействия сделкам на миллионы долларов для компаний, участвующих в программах Северной Кореи по разработке ОМУ и баллистических ракет», — заявили в Казначействе США.

Читайте также: Пхеньян: вопрос диалога с Сеулом по Олимпиаде-2018 поднимать поздно

Напомним, министерство финансов США ввело санкции против Bank of Dandong за неделю до встречи президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой на саммите G20, который пройдет с 7 по 8 июля в Гамбурге.