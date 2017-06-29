Москва, 17 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Снижение процентных ставок по потребительским кредитам связано с благоприятной ситуацией на денежном рынке России. Последние месяцы курс рубля демонстрирует стабильность, инфляция замедляется, на денежном рынке не наблюдается признаков дефицита ликвидности, а население увеличивает свою сберегательную активность, например, вклады физических лиц превысили сумму в 23 трлн рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов.

«В такой ситуации банки постепенно снижают ставки не только по кредитам, но и по вкладам, например, базовый уровень доходности вкладов в январе 2016 составлял 11,2%, а в августе 2016 достиг отметки в 10,5%. В свою очередь среднее значение полной стоимости кредита за этот же период снизилось с 17−34,6% до 16,2−33%», — привел цифры Бадалов.

«Возможно, Банк России тоже последует данной тенденции, и на одном из своих заседаний до конца 2016 года все-таки Совет директоров ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 10%. В свою очередь до конца года ситуация на российском денежном рынке должна сохраниться стабильной. Поэтому наметившаяся тенденция по снижению процентных ставок может продолжиться», — считает эксперт.

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