Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Полпред сообщил, что повышение среднегодовых температур приводит к деградации многолетних мерзлот, что ставит под угрозу населенные пункты и промышленные объекты в Арктике.

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

«Мерзлотные грунты — основа, на которой стоят порты, аэропорты, линейные объекты, а также такие города как Якутск, Норильск, Воркута и пр. Кроме того, в этих же грунтах находятся могильники сибирской язвы», — напомнил Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что таяние вечной мерзлоты — не отдаленная перспектива: это происходит уже сегодня, и особенно — в береговой зоне, где негативные климатические процессы только усиливаются. Между тем, в зоне вечной мерзлоты находятся более 30% разведанных запасов нефти, около 60% запасов природного газа, другие полезные ископаемые.

«Мы должны понимать, что нынешнее освоение Арктического региона чрезвычайно затратное. Все инвестиционные проекты нацелены на долгосрочную перспективу. Проектировать и строить необходимо так, чтобы стоимость жизненного цикла вновь возводимых объектов была понятна уже сейчас», — заявил Николай Цуканов.

Для этого при принятии решений о финансировании дорогостоящих проектов в Арктической зоне необходимо, что все подобные проекты проходили экспертную оценку со стороны научных организаций страны.

Цуканов напомнил, что работа по оценке деградации многолетних мерзлот и связанных с этим рисков ведется ведущими научными учреждениями Санкт-Петербурга.

Полпред президента РФ в СЗФО также отметил необходимость ускорить принятие закона об Арктике, особое внимание в котором должно быть уделено экспертизе проектов развития Арктической зоны России.