Манама, 29 июня, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В Бахрейне изъяли взрывчатые вещества и задержали несколько подозреваемых в результате рейда против шиитских боевиков, 29 июня сообщает Associated Press.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Kathryn Whittenberger Взрывчатка С-4

Правоохранительные органы провели спецоперацию в населенном пункте Аль-Даир на северо-востоке страны, говорится в заявлении МВД Бахрейна.

В результате обыска обнаружено более 50 килограммов взрывчатых веществ, изъяты боеприпасы и материалы по изготовлению взрывных устройств.

Напомним, с февраля 2011 года, когда произошло восстание против суннитского правительства, возглавляемое представителями шиитов, в Бахрейне до сих пор происходят периодические столкновения между правительственными силами безопасности и шиитами.

23 мая в деревне Дирас прошел полицейский рейд, в результате которого были задержаны 286 подозреваемых мусульман-шиитов.