Челябинск, 29 июня, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Тракторозаводский районный суд отправил в СИЗО куратора «группы смерти» в социальной сети. Молодой человек подозревается в участии в действиях по доведению подростков до суицида, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) George Hodan Арест

Парня доставили в Челябинск из Москвы. Он подозревается в организации и сопровождении суицидальной группы в социальной сети. Задержанный был доставлен в зал суда с покрытой головой. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Молодой человек заключён под стражу, пока на два месяца.

Отметим, в начале июня был задержан, а затем доставлен в Челябинскую область 26-летний москвич. От его действий едва не погибла 13-летняя девушка из Еткульского района. Ему предъявили обвинение в покушении на доведение до самоубийства.