Мадрид, 29 июня, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Похоже, ни ранее озвучивавшиеся 60 миллиардов отступных от Лондона, ни засветившиеся позднее 100 миллиардов, Брюссель уже не устроят. Согласно свидетельству испанской El País, Европейская Комиссия, обсуждавшая перспективы бюджета ЕС, пришла к выводу, что от выхода Соединенного Королевства ВВП Евросоюза будет терять от 10 до 11 миллиардов. Причем упомянутые выше миллиарды компенсации — не покрытие этих самых потерь, а отдельная статья.

Petr Kratochvil Брексит

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«ВВП по причине брексита ЕС уменьшится на 16%, — пишет корреспондент издания Люсия Абельян. — Возможные отступные не в состоянии закрыть все финансовые дыры. Поэтому Надя Кальвиньо, генеральный директор департамента, формирующего бюджет, предлагает странам сообщества «подумать над увеличением поступлений в казну Евросоюза за счет роста налоговых отчислений предприятий и частных лиц». Иными словами, правительствам стран ЕС предлагается подумать над тем, как и на сколько увеличить НДС и таможенные пошлины, а также экологические налоги (на электроэнергию, углеводородное топливо, выбросы СО2. И/или поразмыслить, какие еще налоги можно ввести, например, на финансовые операции».

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