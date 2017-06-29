Берлин, 29 июня, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Не стоит считать, что популисты ослабли навсегда, — пишет обозреватель немецкой Die Welt Клаус Гайгер. — Европейский избиратель сегодня непредсказуем, как никогда. Радикальные партии несколько уменьшили свое влияние на людей, но это кратковременно. Возврат их популярности, а возможно, и более высокий её подъем — дело ближайшего времени. И эта угроза будет существовать до момента, пока Европа не займется всерьез своими кризисами. Нельзя считать, что если после брексита и победы Трампа маятник электората качнулся в сторону поддержки центристов, сторонников европейской идеи, то так будет всегда. Это даже не тенденция, а всего лишь временное и в каком-то смысле случайное отклонение».

Pixabay.com Флаг ЕС

Автор полагает, что строить прогнозы, какая из партий будет к какому-то конкретному моменту демонстрировать рост популярности, сродни гаданию на кофейной гуще.

«Избиратель из-за постоянно существующих вокруг них кризисов — миграционного, экономического и других — находится в невероятном напряжении и реагирует импульсивно. Любое неосторожное высказывание политика может радикально изменить уровень популярности идей его партии. Именно из-за этого фавориты предвыборной гонки меняются так быстро и резко. Германии это тоже касается, — делает вывод Гайгер. — То мы видим Мартина Шульца в качестве предпочтительного кандидата, то Ангелу Меркель. То у нас обваливается рейтинг СДПГ, то рушится СвДП, то взлетает, то падает «Альтернатива для Германии», а теперь еще и стремительное пике «зеленых». Непредсказуемость может сулить неудачу, но может быть и счастливым лотерейным билетом — отправить одного политика в нокаут и вознести другого. В борьбе за голоса избирателей жесткая конкуренция политиков может стимулировать последних, но затянувшаяся нестабильность угрожает демократии, как таковой».

По мнению аналитика, пока существует кризис идеи ЕС (брексит — одно из подтверждений его существования), у электората будут котироваться популисты с левым уклоном. Пока свирепствует кризис миграционный и связанный с ним социальный и культурный — в выигрыше будут правые популисты.

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«Неожиданное восхождение Макрона вполне укладывается в теорию скачков популярности того или иного лидера: молодежь, которая становится основной избирательной силой, предпочитает голосовать за новое, за изменения. Так после молодого политика Обамы в США в президенты прошел непредсказуемый и возрастной Трамп, так выиграл Макрон, так, возможно произойдет и в Италии, где вместо умеренного Ренци может появиться представитель радикалов. Надо создавать в ЕС устойчивость к кризисам и тогда появится предсказуемость», — уверен автор.